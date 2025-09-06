Vierjähriger Junge in St. Gallen angefahren und verletzt
Ein vierjähriger Junge ist am Freitagabend in St. Gallen wohl von einem Auto angefahren und mittelschwer verletzt worden. Der genaue Unfallhergang ist unklar und wird durch die Stadtpolizei abgeklärt.
(Keystone-SDA) Am Steuer des Autos sass ein 85-jähriger Mann, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Samstagmorgen mitteilte. Beim Abbiegen von einer Strasse auf den Platz vor einem Haus fuhr er mutmasslich das Kind an.
Eine Ambulanz brachte den verletzten Jungen ins Spital. Die Polizei sucht nun Zeugen.