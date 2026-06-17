Vierter Kandidat bewirbt sich für St. Moritzer Gemeindepräsidium

Keystone-SDA

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Für den zweiten Wahlgang der Gemeindepräsidium-Wahlen in St. Moritz hat sich ein neuer Kandidat gemeldet. Die Zahl der Kandidierenden steigt von drei auf vier, wie die Gemeinde am Mittwoch auf ihrer Website mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die ersten drei Namen sind bereits aus dem ersten Wahlgang vom vergangenen Sonntag bekannt. Erneut ins Rennen steigt der Unabhängige Adriano Iseppi, der mit 643 Stimmen das beste Resultat erzielt hatte. Auch Isabel Wenger von der Gruppierung «Next Generation» tritt nochmals an. Ebenfalls wieder mit von der Partie ist der unabhängige Kandidat Sebastian Bahner.

Da für den zweiten Wahlgang neue Kandidaturen möglich sind, gesellt sich nun ein vierter Name hinzu: Es handelt sich um Leandro Testa, aktueller FDP-Gemeinderat in St. Moritz. Der im Immobiliensektor tätige Unternehmer ist seit 2023 zudem Präsident der FDP-Regionalpartei Oberengadin/Bergell. Zu seinen politischen Prioritäten zählt der Kandidat auf seiner Website eine starke und nachhaltige Wirtschaft, weniger Bürokratie sowie Steuersenkungen.

Der zweite Wahlgang findet am 19. Juli statt.