Volk ebnet Weg für Überbauung der Sahlimatte in Hinterkappelen
Die Überbauung der Sahlimatte in Hinterkappelen rückt näher. Die Stimmberechtigten von Wohlen haben der Einzonung des Landstücks im Dorfkern klar zugestimmt.
(Keystone-SDA) Sie sagten Ja zur Zone mit Planungspflicht, welche die Rahmenbedingungen einer künftigen Überbauung regelt. Auf der Sahlimatte soll durchmischter Wohnraum entstehen. Die Vorlage wurde mit 2509 Ja- gegen 1652 Nein-Stimmen gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung betrug 62,4 Prozent, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.
Die Gegner vertraten die Ansicht, die geplante Höhe der Gebäude von bis zu fünf Stockwerken vertrage sich nicht mit dem Ortsbild. Zudem sei die geplante Überbauung zu dicht.