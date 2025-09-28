The Swiss voice in the world since 1935
Volk ebnet Weg für Überbauung der Sahlimatte in Hinterkappelen

Die Überbauung der Sahlimatte in Hinterkappelen rückt näher. Die Stimmberechtigten von Wohlen haben der Einzonung des Landstücks im Dorfkern klar zugestimmt.

(Keystone-SDA) Sie sagten Ja zur Zone mit Planungspflicht, welche die Rahmenbedingungen einer künftigen Überbauung regelt. Auf der Sahlimatte soll durchmischter Wohnraum entstehen. Die Vorlage wurde mit 2509 Ja- gegen 1652 Nein-Stimmen gutgeheissen. Die Stimmbeteiligung betrug 62,4 Prozent, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.

Die Gegner vertraten die Ansicht, die geplante Höhe der Gebäude von bis zu fünf Stockwerken vertrage sich nicht mit dem Ortsbild. Zudem sei die geplante Überbauung zu dicht.

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

