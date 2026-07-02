Volk in Bern stimmt zum dritten Mal über eine Velostation ab

Keystone-SDA

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Die Stimmberechtigten der Stadt Bern entscheiden am 27. September über die Erweiterung der geplanten Velostation Bahnhofzugang Länggasse. Das teilte der Gemeinderat am Donnerstag mit.

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(Keystone-SDA) Das Volk befindet über den Baukredit von 12,46 Millionen Franken und den Kredit für den Betrieb von jährlich 41’000 Franken. Mit den zusätzlichen Veloabstellplätzen soll der öffentliche Raum rund um den Bahnhof entlastet werden.

Die Stadtberner Stimmberechtigten haben in den letzten Jahren bereits zweimal über eine Velostation abgestimmt. 2022 und 2025 stellte sich das Volk in Referendumsabstimmungen hinter die Velostation in der Welle 7.

Ebenfalls am 27. September entscheiden die Stimmberechtigten des Kantons Bern über die Berner Bildungsinitiative. Auf Bundesebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm: Die Neutralitätsinitiative und die Ernährungsinitiative.