Volkskulturfest Obwald erhält kantonale Unterstützung bis 2028

Keystone-SDA

Der Kanton Obwalden fördert das Volkskulturfest Obwald weiterhin mit insgesamt 210'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds für die Jahre 2026 bis 2028. Das Festival feiert heuer seine 20. Ausgabe.

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(Keystone-SDA) Der Kanton setze seine Förderung auf dem bisherigen Niveau fort und ermögliche dem Trägerverein eine «solide finanzielle Basis», hiess es im Communiqué der Regierung am Montag. Das Volkskulturfest Obwald sei mit seiner «nationalen Ausstrahlung» ein fester Bestandteil des Obwaldner Kulturlebens.

Die Durchführungskosten des Festivals liegen laut Mitteilung bei rund 500’000 Franken pro Jahr und werden durch den kantonalen Beitrag sowie Unterstützungen von Obwaldner Gemeinden gedeckt. Rund 20 Prozent des Budgets stammen aus öffentlichen Mitteln. Den Grossteil finanziert der Trägerverein über privates Sponsoring, Ticketverkauf und Gastronomie, wie es weiter hiess.

Die 20. Ausgabe auf der Giswiler Waldlichtung Gsang findet vom 24. bis 28. Juni statt. Gastland ist Armenien.