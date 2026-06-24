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Vom ESC zum FCB: Beat Läuchli neuer operativer Leiter des FC Basel

Keystone-SDA

Der FC Basel 1893 hat seine Geschäftsleitung mit Beat Läuchli als neuem Chief Operations Officer (COO) ergänzt. Der 46-Jährige war zuvor Gesamtprojektleiter des Eurovision Song Contest 2025 in Basel.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Läuchli übernimmt seine neue Funktion in einem Vollzeitpensum, wie der FC Basel 1893 am Mittwoch mitteilte. Er war bereits in den vergangenen Monaten auf Mandatsbasis für den Club tätig. Als COO verantwortet Läuchli die Bereiche Sicherheit, Spielbetrieb, Rasenpflege und Entwicklung.

Neben dem operativen Tagesgeschäft soll der studierte Ökonom auch strategische Projekte vorantreiben. Dazu gehören die Organisation von Konzerten im St. Jakob-Park und die Weiterentwicklung der Stadioninfrastruktur, wie es weiter heisst.

Auch in der Basler Fasnachtsszene ist Läuchli als Organisator bekannt: Er ist Mitglied des Fasnachts-Comités.

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