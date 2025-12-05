Vom Parlament verschärfte Tabakwerberegeln sollen ab 2027 gelten

Keystone-SDA

Die vom Parlament im Sommer verabschiedeten neuen Tabakwerberegeln dürften Anfang 2027 in Kraft treten. Das schreibt der Bundesrat. Er hat am Freitag die dazugehörigen Umsetzungsbestimmungen zur Diskussion gestellt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Es sei ein weiterer Schritt zur Einführung der vom Volk gewünschten Werbeeinschränkungen für Tabak und Nikotin, schrieb der Bundesrat in einer Mitteilung. Im Februar 2022 hatten Volk und Stände die Volksinitiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung» angenommen. Sie verlangte, dass «jede Form von Tabakwerbung, die Kindern zugänglich ist, verboten wird».

Das Parlament entschied sich nach mehrmaligem Hin und Her für einen Mittelweg zwischen einer sehr liberalen Haltung und einem totalen Werbeverbot. Exemplarisch zeigt sich das bei den Werberegeln in Zeitungen und Zeitschriften. Sie wird dort verboten – ausser, die Werbung ist im Innenteil von Publikationen, die mehrheitlich über Abonnements verkauft werden und die Leserschaft besteht zu mindestens 98 Prozent aus Erwachsenen.