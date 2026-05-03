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Von Auto überrollt: Frau verletzt sich in Speicherschwendi AR

Keystone-SDA

Eine 31-jährige Frau ist am Samstagnachmittag in Speicherschwendi AR vom eigenen Auto überrollt worden, als sie dahinter etwas aufheben wollte. Sie zog sich unbestimmte Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Autofahrerin hielt kurz nach 13.15 Uhr auf einer ansteigenden Strasse an, nachdem ein auf dem Autodach deponierter Gegenstand heruntergefallen war. Als sie sich hinter dem Fahrzeug befand, machte sich dieses selbständig und überrollte sie, hiess es im Communiqué weiter. Die Frau wurde mehrere Meter mitgeschleift. Die Rettung brachte sie ins Spital.

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