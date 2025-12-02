Von Tram in Zürich erfasste Frau im Spital verstorben

Keystone-SDA

Eine 85-jährige Frau ist nach einem Tramunfall vor über zwei Wochen in Zürich an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben. Sie war beim Überqueren der Strasse von einem Tram erfasst und schwer verletzt worden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Frau verstarb am Montag im Spital, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Die Fussgängerin wollte am Abend des 15. Novembers die Seefeldstrasse im Kreis 8 kurz vor der Verzweigung mit der Mainaustrasse überqueren. Dabei wurde sie vom Cobra-Tram erfasst, das stadteinwärts unterwegs war. Die Ambulanz brachte die schwer verletzte Frau ins Spital.