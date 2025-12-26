Von Verlobung bis zu Babynews: Das war das Promi-Jahr 2025

Keystone-SDA

Liebesglück und Babynews prägten das Promi-Jahr 2025 in der Schweiz. Bekannte Gesichter gaben sich das Jawort oder kündigten Hochzeiten an, andere verkündeten Nachwuchs - vom Showbusiness, über Politik, bis zum Spitzensport.

Hochzeiten & Verlobungen

(Keystone-SDA) Model und Influencer Steven Epprecht machte seinem Partner Marcos Ruiz auf Mykonos einen Heiratsantrag. Das Paar gab die Verlobung auf Instagram bekannt. Die Hochzeit soll im Sommer übernächstes Jahr stattfinden, wie Epprecht gegenüber „20 Minuten“ sagte.

Moderatorin und Ex-Miss Schweiz Melanie Winiger hat sich mit ihrem Partner Timo Todzi verlobt, wie der „Blick“ Ende Oktober berichtete. Zum Zeitpunkt der Hochzeit machte Winiger noch keine Angaben. „Wir sind extrem relaxed in allem, was wir machen. Wenn es passt, dann passt es. Wir lassen uns Zeit“, sagte sie der Zeitung.

Influencer und Ex-Bachelor Janosch Nietlispach und seine Verlobte Alina gaben sich im August dieses Jahres auf dem Standesamt das Jawort. Bereits im Sommer 2023 hatte Nietlispach um ihre Hand angehalten, wie der „Blick“ berichtete. Kurz darauf kam ihr gemeinsamer Sohn Sunny zur Welt. Die grosse Hochzeitsfeier soll nächstes Jahr auf Ibiza stattfinden.

Über die Hochzeit von SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi berichtete im Mai die «Schweizer Illustrierte». Das Ja-Wort gaben sich er und Partnerin Valeria Aeschi demnach in Risch ZG, während die grosse Feier danach in Brunnen SZ stattfand.

Babys

Die ehemalige G&G-Moderatorin Jennifer Bosshard und ihr Mann, der frühere Fussballer Pascal Schürpf, sind im September 2025 erstmals Eltern geworden. Ihre Tochter trägt den Namen Ruby Sienna.

DJane und Unternehmerin Tanja La Croix wurde Mitte Mai erstmals Mutter. Sie brachte am 17. Mai ihren Sohn Luca zur Welt, wie die 43-Jährige dem „Blick“ sagte.

Granit Xhaka, Captain der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft, wurde im März dieses Jahres zum dritten Mal Vater. Das dritte Kind mit seiner Frau Leonita Xhaka heisst Neyana.

Beachvolleyballerin Joana Mäder und ihr Mann Stefan freuten sich im April über die Geburt ihrer Tochter Malia.

Das Sportlerpaar Damien und Nina Brunner wurde im Juni erstmals Eltern. „Willkommen auf der Welt, Kleines. Unsere Herzen sind voll“, schrieben die Beachvolleyballerin und der ehemalige Eishockeyspieler zur Geburt ihrer Tochter Mila am Pfingstmontag auf Instagram.