The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Vorübergehender Stromausfall in der Aargauer Gemeinde Aarburg

Keystone-SDA

In der Aargauer Gemeinde Aarburg ist es am Freitagabend vorübergehend zu einem Stromausfall gekommen. Gegen 21 Uhr empfahl der Kanton Aargau über die Warn-App Alert Swiss der Bevölkerung, einen Notfalltreffpunkt aufzusuchen, wenn sie Auskünfte oder Hilfe brauche. Gewarnt wurde zudem vor der Benützung von Liften. Auch der Stromverbrauch solle auf das Nötigste beschränkt werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine gute Stunde später – kurz nach 22 Uhr – kam von Alert Swiss die Entwarnung: «Strom in der Gemeinde Aarburg wieder vorhanden.»

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft