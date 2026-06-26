Vorübergehender Stromausfall in der Aargauer Gemeinde Aarburg

Keystone-SDA

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In der Aargauer Gemeinde Aarburg ist es am Freitagabend vorübergehend zu einem Stromausfall gekommen. Gegen 21 Uhr empfahl der Kanton Aargau über die Warn-App Alert Swiss der Bevölkerung, einen Notfalltreffpunkt aufzusuchen, wenn sie Auskünfte oder Hilfe brauche. Gewarnt wurde zudem vor der Benützung von Liften. Auch der Stromverbrauch solle auf das Nötigste beschränkt werden.

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(Keystone-SDA) Eine gute Stunde später – kurz nach 22 Uhr – kam von Alert Swiss die Entwarnung: «Strom in der Gemeinde Aarburg wieder vorhanden.»