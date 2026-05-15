Vor 50 Jahren flitzten Mini-Boliden durch Zürich

Keystone-SDA

Kein Spielzeug, sondern Rennsport im Mini-Format: Vor 50 Jahren fand in Zürich die Schweizer Meisterschaft für ferngesteuerte Autos statt.

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(Keystone-SDA) Am 23. Mai 1976 flitzten Mini-Boliden mit bis zu 80 km/h über die Zürcher Rennstrecke. Diese war fünf Meter breit und 200 Meter lang. Im Bild gut zu sehen ist die gespannte Renn-Atmosphäre vor dem Start. Auch heute noch sind ferngesteuerte Autos für viele kein Spielzeug, sondern Leidenschaft. Mittlerweile wird der Sport «RC Racing» genannt, wobei RC für radio controlled steht.

Mit 80 km/h würde heute allerdings keine Meisterschaft mehr gewonnen. Heute bringen es die Modellautos auf bis zu 110 km/h. In der Region Zürich gibt es mehrere Rennstrecken, etwa in Dietlikon und Volketswil. Im gleichen Jahr, in dem die Schweizer Meisterschaft stattfand, wurde der Verband «Schweizerischer Clubs für ferngesteuerte Automodelle» gegründet, der heute 30 Clubs vereint.