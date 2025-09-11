Vorarbeiten am Gymnasium Neufeld starten

Die rechtskräftige Baubewilligung für die Sanierung und Erweiterung des Gymnasiums Neufeld in Bern liegt vor. Die ersten Vorarbeiten starten Mitte September 2025, die Hauptarbeiten Anfang 2026.

(Keystone-SDA) Das Gymnasium Neufeld liegt direkt neben dem Lindenhofspital. Das Bauen in unmittelbarer Nähe zu einem Spital sei herausfordernd, schrieb die Stadt Bern am Donnerstag. Deshalb seien während den Herbstferien vom 22. September bis 10. Oktober zwischen Schule und Spital drei Probebohrungen vorgesehen.

Die Vorarbeiten sollen über allenfalls zu treffende Schutzmassnahmen Auskunft geben, hiess es weiter. Um bohren zu können, müssen fünf Bäume gefällt werden, die wieder ersetzt werden.

Die Hauptarbeiten starten Anfang des nächsten Jahres mit der Verlegung eine Erdwärmesondenfelds und dem Errichten von Turnhallenprovisorien. Während der gesamten Bauarbeiten bis Sommer 2031 bleibe der Sportbetrieb vor Ort, der Schulbetrieb zwischen Sommer 2027 und Sommer 2031 werde ausgelagert, so die Stadt.

Die Gebäude auf dem Areal des Gymnasiums sind rund 60 Jahre alt. Unter anderem sind gemäss der Stadt die Gebäudehüllen undicht und erfüllen die heutigen Anforderungen an die Energieeffizienz nicht mehr. Zudem habe die Anlage ihre Kapazitätsgrenze erreicht und benötige mehr Platz.

Ursprünglich für 800 Schülerinnen und Schüler ausgelegt, werden heute doppelt so viele an diesem Standort unterrichtet. Die sanierte und erweiterte Schulanlage soll künftig bis zu 1750 Personen aufnehmen können und über sechs statt wie heute vier Turnhallen verfügen.