Vornamen Mia und Noah sind im Kanton Bern am beliebtesten

Die häufigsten Vornamen im Kanton Bern waren 2024 Mia bei den Mädchen und Noah bei den Knaben. Bei den Familiennamen belegte Gerber den Spitzenplatz, wie eine Auswertung des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für 42 Mädchen wählten die Eltern den Namen Mia, für 70 Knaben den Namen Noah. Damit reihte sich der Kanton Bern in einen nationalen Trend ein: Noah war vergangenes Jahr schweizweit der beliebteste Bubenname, so wie bereits 2010, 2011, von 2013 bis 2017 und von 2021 bis 2023.

Mia war 2023 schweizweit noch der beliebteste Mädchenname für Neugeborene. 2024 wurde er nun von Emma überholt, wie der jährlichen Namens-Hitparade zu entnehmen ist.

Das BFS ermittelte auch die häufigsten Familiennamen. Diese Rangliste wurde im Kanton Bern von Gerber, Müller und Schmid angeführt. Gerber hiessen 7153 Personen, Müller 6420 und Schmid 4611.

