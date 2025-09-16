Vorsorgliche Umsiedlung von Brienz kostet über 55 Millionen Franken
Die vorsorgliche Umsiedlung des von einem Bergsturz bedrohten Bündner Dorfes Brienz dürfte 55,6 Millionen Franken kosten. Dies schätzt die Bündner Regierung aufgrund der bisherigen Interessenbekundungen.
(Keystone-SDA) Wie der Kanton Graubünden am Dienstag mitteilte, können sich evakuierte Brienzinnen und Brienzer bis Ende September für eine präventive Teilumsiedlung anmelden. Die Gemeinde Albula bereitet zurzeit ein entsprechendes forstliches Projekt zur Verlegung von Bauten und Anlagen an sichere Orte vor.
Aufgrund der bisherigen Anmeldungen rechnet der Regierungsrat mit Gesamtkosten von 55,6 Millionen Franken. Er beantragt dafür beim Grossen Rat einen Kredit von 50 Millionen Franken, der 90 Prozent der Kosten decken würde. Auch der Bund dürfte sich an dem Vorhaben beteiligen.