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Vorstand der Luzerner Grünen setzt auf Rahel Estermann

Keystone-SDA

Die Grüne Kantonsrätin Rahel Estermann soll Luzerner Regierungsrätin werden. Der Parteivorstand schlägt die 39-Jährige zur Nomination vor.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Estermann wohnt in der Stadt Luzern und ist seit 2018 Mitglied des Kantonsparlaments. Sie ist Co-Geschäftsleiterin der Organisation Digitale Gesellschaft. Zudem war sie Generalsekretärin der Grünen Schweiz.

Parteiintern für eine Kandidatur das Interesse angemeldet haben neben Estermann auch Kantonsrat und Fraktionschef Samuel Zbinden, der Krienser Stadtrat Maurus Frey und die Krienser Einwohnerratspräsidentin Zita Bucher.

Nach zahlreichen Gesprächen würden der Wahlausschuss und der Vorstand Estermann als Regierungsratskandidatin vorschlagen, teilten die Grünen Luzern am Donnerstag mit. Estermann habe in der Politik eine grosse Erfahrung. Sie setze sich «wirkungsvoll» für eine nachhaltige Mobilität, Gleichstellung und eine Digitalisierung zugunsten der Menschen ein.

Dem Luzerner Regierungsrat gehören derzeit Reto Wyss (Mitte), Michaela Tschuor (Mitte), Armin Hartmann (SVP), Fabian Peter (FDP) und Ylfete Fanaj (SP) an. Bis auf Wyss wollen alle weitermachen.

Dem Regierungsrat fehle derzeit eine Kraft, die den Kanton aktiv gestalte und nicht nur einfach verwalte, begründeten die Grünen ihren Anspruch auf einen Sitz.

Die Grünen nominieren ihre Kandidatur am 1. September. Die Wahlen finden am 21. März 2027 statt.

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