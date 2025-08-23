The Swiss voice in the world since 1935
Vulkan Kilauea auf Hawaii stösst Lavafontänen aus

Keystone-SDA

Auf Hawaii spuckt der Vulkan Kilauea erneut Lavafontänen. Dabei wurde am Freitag (Ortszeit) Lava etwa 300 Meter weit seitlich ausgestossen, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. An einem zweiten Schlot des Vulkans gab es demnach eine kleinere Eruption.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Es handelt sich den Angaben zufolge um die 31. eruptive Episode, seit der Kilauea im vergangenen Dezember wieder auszubrechen begann. Laut USGS wurde erwartet, dass diese insgesamt 12 bis 15 Stunden dauert. Die meisten Lavafontänen-Episoden seit dem 23. Dezember hätten bis zu rund einen Tag gedauert, dazwischen habe es Pausen von mindestens mehreren Tagen gegeben.

Die USGS warnte vor möglichen Gesundheitsgefahren durch vulkanisch bedingten Smog («Vog») sowie ebenfalls vom Wind getragene Fäden vulkanischen Glases. Dass sich die Fontänen seitlich neigten, könnte den Angaben zufolge daran liegen, dass sich vor Beginn der Episode ein innerer Kegel gebildet habe. Das sei mit dem Effekt vergleichbar, wenn man mit dem Daumen einen Gartenschlauch abklemmt und der Wasserstrahl dadurch angewinkelt ist.

Einer der aktivsten Vulkane der Welt

Der 1.247 Meter hohe Kilauea gilt als einer der aktivsten Vulkane der Welt. Er liegt auf der grössten Insel der Hawaii-Inselkette, die selbst den Namen «Hawaii» trägt und auch «Big Island» genannt wird, im Hawaiʻi-Volcanoes-Nationalpark. Das Pazifik-Archipel ist ein US-Bundesstaat rund 3.700 Kilometer südwestlich der US-Westküste. Die Hauptstadt Honolulu liegt auf der Insel Oahu nordwestlich von «Big Island».

