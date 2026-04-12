Wädenswil wählt Wolfer zum Nachfolger von Stadtpräsident Kutter

Keystone-SDA

Am Sonntag hat Wädenswil Christof Wolfer (FDP) zum Nachfolger von Philipp Kutter (Mitte) gewählt. Nach vier Legislaturen gibt dieser das Amt als Stadtpräsident ab. Er bleibt weiterhin Mitglied im Nationalrat.

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(Keystone-SDA) Er blicke dankbar auf seine Zeit als Stadtpräsident von Wädenswil zurück, sagte Kutter im Vorfeld auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Die Arbeit machte mir immer und immer noch Freude. Aber nach 16 Jahren finde ich es richtig, den Stab weiter zu geben», sagte er.

Im Jahr 2002 wurde Kutter – damals noch für die CVP – in den Gemeinderat gewählt. Vier Jahre später wurde er Stadtrat und 2010 als Nachfolger von Ernst Stocker (SVP) zum Stadtpräsidenten gewählt. Zudem politisierte er als Kantonsrat.

Kandidatur für Regierungsrat unklar

Kutter ist auch weiterhin Mitglied des Nationalrats, und sei grundsätzlich offen für Neues. Manchmal müsse man eine Türe schliessen, damit eine neue aufgehen könne, sagte Kutter.

Auf die Frage, ob er Ambitionen habe, Regierungsrat zu werden, antwortete er ausweichend. «Mit dieser Frage werde ich mich beschäftigen, wenn Silvia Steiner sich dazu entscheiden sollte, 2027 nicht mehr anzutreten», sagte er. Stand heute gebe es keinen Rücktritt.

Am Sonntag wählte Wädenswil nun einen neuen Stadtpräsidenten. Die nächsten vier Jahre wird der bereits als FDP-Stadtrat amtierende Christof Wolfer das Amt übernehmen.

Die ebenfalls bisherigen Stadträtinnen und Stadträte Astrid Furrer (FDP), Pierre Rappazzo (GLP), Claudia Bühlmann (Grüne), Jonas Erni (SP) und Daniel Tanner (SP) schafften allesamt die Wiederwahl. Neu in den Stadtrat gewählt wurde Martin Bislin (Mitte).