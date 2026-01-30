Wöchentliche Kartonabfuhr entlastet Zürcher Strassen und Keller

Keystone-SDA

Fast 10'000 Tonnen Karton stellen Stadtzürcher Haushalte jährlich an die Strassen. Seit Anfang Jahr wird in der Stadt Zürich der Karton nicht mehr nur alle zwei Wochen, sondern wöchentlich gesammelt. Der Rhythmus muss sich aber erst noch etablieren.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Teilweise wird der Karton noch am falschen Tag an die Strasse gestellt. «Damit haben wir jedoch gerechnet, da sich die Abholtage in den Quartieren teilweise geändert haben», sagte Christoph Mahlstein, Mediensprecher von Entsorgung und Recycling der Stadt Zürich, auf Anfrage von Keystone-SDA. Solche Umstellungen benötigten erfahrungsgemäss Zeit. Sie würden daher künftig zusätzlich Nachsammlungen durchführen. Generell sei die wöchentliche Kartonsammlung aber zufriedenstellend angelaufen.

Fast doppelt so viel Karton wie noch vor zehn Jahren stapelt sich pro Jahr am Strassenrand in der Stadt Zürich. Waren es 2015 noch 5000 Tonnen Karton, sind es derzeit bald 10’000 Tonnen, die von den Haushalten vor die Tür gestellt werden, wie Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) in einer Medienmitteilung schreibt. An den Sammeltagen können die Bündel den Fussverkehr stören. «Die Kartonberge führten zuweilen zur Einschränkung der Mobilität im Strassenraum, insbesondere bei Wind», sagte Mahlstein.

Der wöchentliche Rhythmus soll auch die Haushalte entlasten, denn das Zurückhalten der Kartonabfälle bis zur nächsten Sammlung brauche Platz in den Wohnungen der Zürcherinnen und Zürcher. ERZ holt an den jeweiligen Tagen die Bündel ab und führt den Karton dem Recycling zu. Für die Erhöhung des Sammelrhythmus beantragte der Stadtrat dem Gemeinderat mit dem Budget 2026 sechs Stellen.

Wenige Rückmeldungen erhalten

Inwiefern sich die bereitgestellten Kartonmengen gegenüber dem Zwei-Wochen-Rhythmus verändert haben oder noch ändern werden, konnte Mahlstein derzeit noch nicht beurteilen. Auch Rückmeldungen aus der Bevölkerung hätten sie bis dato nur sehr wenige verzeichnet.

Warum sich die Kartonmenge derartig häuft, kann ERZ nur erahnen. Ein naheliegender Grund sei das veränderte Konsum- und Einkaufsverhalten der Bevölkerung. Es werde immer mehr im Internet gekauft und dann in Kartonverpackungen geliefert. Aufgrund des Bevölkerungswachstums und des anhaltenden Trends zu Online-Einkäufen, rechnet Entsorgung und Recycling Zürich nicht mit einem Rückgang von Kartonabfällen.

Zuletzt wurde der Sammelrhythmus im Jahr 2021 angepasst. Damals wechselte die Sammlung von einmal pro Monat auf zweimal pro Monat.