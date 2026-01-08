Waadt: Feuerwerkskörper in öffentlichen Einrichtungen verboten

Keystone-SDA

Nach dem verhängnisvollen Brand von Crans-Montana VS ergreift der Waadtländer Staatsrat Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in öffentlichen Einrichtungen. Der Gebrauch von pyrotechnischen Gegenständen in Innenräumen wird verboten.

(Keystone-SDA) Die Kontrollen der Brandschutznormen werden verschärft. Die Regierung kündigte am Donnerstag «verschiedene dringende Massnahmen an, um die Sicherheit von rund 4000 Gastronomie- und Unterhaltungsbetrieben im Hinblick auf Brandschutznormen zu überprüfen und zu gewährleisten», heisst es in einer Mitteilung. Ziel sei es, die Bevölkerung zu beruhigen und die zahlreichen Fragen zu beantworten, die seit dem 1. Januar und dem Drama von Crans-Montana aufgetaucht seien.

«Den Gemeinden wird ein Schreiben zugestellt, um sie an die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen zu erinnern, die sie in ihrer Funktion als Aufsichtsbehörde unterstützen», schreibt die Regierung.

Um einen klaren und soliden rechtlichen Rahmen zu schaffen, möchte der Staatsrat auch eine gründliche Analyse der geltenden kantonalen Vorschriften durchführen, wie er hinzufügt.