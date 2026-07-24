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Waffengeschäft in Laufen BL wird Ziel eines Einbruchsversuchs

Keystone-SDA

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag versucht, in ein Waffengeschäft in Laufen BL einzubrechen. Es gab einen Knall und Sachschaden, der Versuch ist aber gescheitert, wie ein Sprecher der Baselbieter Polizei sagte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei wurde gegen 1.40 Uhr am Donnerstag alarmiert, wie es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA heisst. Eine bisher unbekannt gebliebene Täterschaft habe versucht, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen, möglicherweise durch Aufwuchten oder den Einsatz eines explosiven Gegenstandes. Die genaue Methode sei noch Gegenstand von Ermittlungen.

Jedenfalls scheiterte der Versuch und der Sachschaden halte sich in Grenzen, erklärte der Sprecher. Die aus mehreren Personen bestehende Täterschaft sei anschliessend mit einem dunklen Personenwagen in Richtung Delsberg geflüchtet.

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