Wahl in Indien: Zweitagesreise für eine Stimme

1 Minute

(Keystone-SDA) In Indien ist ein Wahllokal für nur einen einzigen Wähler in einem abgelegenen Ort bereitgestellt worden. Die Wahlhelfer des bevölkerungsreichsten Lands der Welt seien ganze zwei Tage durch den Wald im Bundesstaat Gujarat gereist, um den Mann zu erreichen, der sich dort um einen Tempel kümmert, berichtete der Fernsehsender “India TV” am Dienstag. Indiens Wahlkommission teilte auf der Plattform X (früher Twitter) ein Bild von dem Hindu-Priester Mahant Haridas Udaseen.

In Indien, dem bevölkerungsreichsten Land der Welt, findet derzeit die Parlamentswahl statt, die ganze sechs Wochen dauert. Das Land erstreckt sich über das Himalaja-Gebirge, Wüsten, Grossstädte bis hin zu tropischen Inseln – und die Wahlkommission gibt sich eigenen Angaben zufolge Mühe, dass jeder der rund 970 Millionen Wahlberechtigten die Möglichkeit erhält, seine Stimme abzugeben. Insgesamt hat Indien 1,4 Milliarden Einwohner.