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Wahl in Israel am 27. Oktober erwartet

Keystone-SDA

Einige Monate vor der Parlamentswahl in Israel steht nun der 27. Oktober als Wahltermin fest. Das meldeten mehrere lokale Medien am späten Nachmittag. Das Gesetz schreibt eine Durchführung der Wahl bis zum 27. Oktober vor, allerdings war zuvor auch ein früherer Termin für die Wahl im Gespräch.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut aktuellen Meinungsumfragen ist fraglich, ob sich Benjamin Netanjahu, der am längsten amtierende Ministerpräsident Israels, nach der Wahl erneut eine Mehrheit sichern kann. Als Netanjahus Hauptrivale gilt laut Umfragen der Ex-Militärchef Gadi Eisenkot. Dessen Partei Jaschar (hebräisch für «geradeaus»), die in der politischen Mitte angesiedelt ist, gewinnt in Meinungsumfragen rasant an Popularität und stand zuletzt in einer Umfrage sogar an erster Stelle vor Netanjahus rechtskonservativen Likud-Partei.

Am Freitag (17. Juli) soll das Parlament seine letzte Sitzung vor der Wahl abhalten.

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