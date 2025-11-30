Wald stimmt Aktienkapitalerhöhung für Spital Wetzikon zu
Auch die Stimmberechtigten in Wald haben den Beitrag der Gemeinde zur Erhöhung des Aktienkapitals des Spitals Wetzikon klar angenommen. Es fehlt noch das Resultat aus Rüti.
(Keystone-SDA) In Wald betrug der Ja-Stimmenanteil 69,7 Prozent. Es wurden 1997 Ja-Stimmen und 870 Nein-Stimmen gezählt.
Ebenfalls zugestimmt haben die Gemeinden Bauma, Dürnten, Gossau, Hinwil, Bäretswil und Wetzikon. In Bubikon wurde die Aktienkapitalerhöhung knapp abgelehnt. Noch ausstehend ist das Resultat aus Rüti.