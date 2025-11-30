The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Wald stimmt Aktienkapitalerhöhung für Spital Wetzikon zu

Keystone-SDA

Auch die Stimmberechtigten in Wald haben den Beitrag der Gemeinde zur Erhöhung des Aktienkapitals des Spitals Wetzikon klar angenommen. Es fehlt noch das Resultat aus Rüti.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In Wald betrug der Ja-Stimmenanteil 69,7 Prozent. Es wurden 1997 Ja-Stimmen und 870 Nein-Stimmen gezählt.

Ebenfalls zugestimmt haben die Gemeinden Bauma, Dürnten, Gossau, Hinwil, Bäretswil und Wetzikon. In Bubikon wurde die Aktienkapitalerhöhung knapp abgelehnt. Noch ausstehend ist das Resultat aus Rüti.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft