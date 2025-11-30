Wald stimmt Aktienkapitalerhöhung für Spital Wetzikon zu

Keystone-SDA

Auch die Stimmberechtigten in Wald haben den Beitrag der Gemeinde zur Erhöhung des Aktienkapitals des Spitals Wetzikon klar angenommen. Es fehlt noch das Resultat aus Rüti.

1 Minute

(Keystone-SDA) In Wald betrug der Ja-Stimmenanteil 69,7 Prozent. Es wurden 1997 Ja-Stimmen und 870 Nein-Stimmen gezählt.

Ebenfalls zugestimmt haben die Gemeinden Bauma, Dürnten, Gossau, Hinwil, Bäretswil und Wetzikon. In Bubikon wurde die Aktienkapitalerhöhung knapp abgelehnt. Noch ausstehend ist das Resultat aus Rüti.