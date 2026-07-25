Waldbrände bei Bordeaux: Mehr als 110.000 Menschen evakuiert

Keystone-SDA

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Die Waldbrände im Südwesten Frankreichs haben eine der grössten Evakuierungsaktionen in der Geschichte des Landes ausgelöst. Besonders betroffen ist das südwestfranzösische Département Gironde rund um Bordeaux, wo die Flammen weiter ausser Kontrolle sind. Wegen der heranrückenden Brände wurden dort bereits mindestens 110.000 Menschen in Sicherheit gebracht. In der Nacht zum Samstag ordneten die Behörden zudem vorsorglich die Räumung von weiteren Gemeinden am Rand der Grossstadt Bordeaux an. Die Zahl der zusätzlich Betroffenen war zunächst unklar.

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(Keystone-SDA) Nach Angaben des Innenministeriums mussten ausserdem 31.000 Menschen im benachbarten Département Landes wegen der Brände ihre Häuser verlassen.

Frankreich mobilisiert zusätzliche Soldaten

Angesichts der dramatischen Lage verstärkt Frankreich den Einsatz der Streitkräfte. Die Zahl der Soldaten, die die Feuerwehr bei den Löscharbeiten unterstützen, werde von 500 auf 1.000 erhöht, teilte Premierminister Sébastien Lecornu nach einer Sitzung des interministeriellen Krisenstabs mit. Zudem werden 1,5 Millionen FFP2-Masken in die Region Gironde geliefert, um Einsatzkräfte und Bevölkerung vor dem gesundheitsschädlichen Rauch zu schützen.

Nach Angaben der Präfektur Gironde hat der seit Mittwoch wütende Grossbrand inzwischen rund 19.000 Hektar Fläche erfasst – eine Fläche grösser als Paris. Etwa 100 Gebäude wurden demnach zerstört. Der beissende Rauchgeruch ist inzwischen bis in die Stadt Bordeaux vorgedrungen.

Behörden sprechen von Feuer «beispiellosen Ausmasses»

Die Behörden sprechen von einem Feuer «beispiellosen Ausmasses». Mehr als 1.200 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Da der Wind gedreht hat, breiten sich die Flammen nun nach Osten in Richtung des Ballungsraums von Bordeaux aus.

Auch in anderen Regionen Frankreichs, darunter im Département Var und auf der Insel Korsika, kämpfen Feuerwehrleute gegen weitere Brände.