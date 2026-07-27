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Waldbrand bei Bordeaux: Lage bleibt über Nacht stabil

Keystone-SDA

An der französischen Atlantikküste kämpft die Feuerwehr weiter mit einem Grossaufgebot gegen den riesigen Waldbrand, der sich in der Nacht zum Montag aber nicht weiter gefährlich ausgedehnt hat. In der Nacht "blieb die Lage insgesamt stabil", teilte die Präfektur des Departments Gironde am Morgen mit, wie die Zeitung "Sud-Ouest" berichtete.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Von einer «eher ruhigen Nacht» berichtete auch das Departement Landes südlich von Bordeaux. Der dortige Brand habe sich nicht weiter ausgedehnt. Für die Brandbekämpfung sei auch die weitere Wetterentwicklung mit dem Aufkommen von Wind und Hitze wichtig, hiess es von den Behörden.

Feuerwehr: Löscharbeiten können Wochen dauern

Der Grossbrand könne noch «mehrere Wochen, ja sogar mehrere Monate andauern», ehe er vollständig gelöscht ist, sagte Feuerwehroffizier David Annotel vom französischen Feuerwehrverband dem Sender France Info. Über viele Wochen und Monate hinweg müssten sich Feuerwehreinheiten aus ganz Frankreich zur Brandbekämpfung ablösen. Während an der einen Stelle ein Brand gelöscht werde, breche an anderer Stelle ein neuer aus. «Die bevorstehende Hitzewelle wird die Lage verschärfen und die Zahl der Einsätze erhöhen.»

Seit Mittwoch wurden mehr als 220.000 Menschen in der Urlaubsregion an der Atlantikküste in Sicherheit gebracht, auch viele Touristen. Das Feuer hat sich inzwischen auf bis zu 15 Kilometern der Grossstadt Bordeaux genähert und rund 42.000 Hektar Wald und Buschland zerstört.

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