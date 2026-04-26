Waldbrand in Österreich scheint unter Kontrolle

Keystone-SDA

Ein Waldbrand in Österreich scheint weitgehend unter Kontrolle. Die Lage habe sich etwas entspannt, die Flammen hätten sich nicht weiter ausgebreitet, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando mit. Das Feuer war am Donnerstagabend ausgebrochen. Zuletzt war in dem steilen Gelände nahe Maria Luggau im Bundesland Kärnten eine land- und forstwirtschaftliche Fläche von 110 Hektar betroffen. Die Fläche entspricht etwa der Grösse von 150 Fussballfeldern.

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(Keystone-SDA) Menschen oder Siedlungen seien nicht gefährdet, hiess es. Es werde weiterhin versucht, das Feuer mit dem Einsatz von Hubschraubern vor allem aus der Luft zu löschen. Rund 360 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Der Brand war aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Wind und Trockenheit begünstigten die Ausbreitung der Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Eine Bundesstrasse in der Nähe der Brandstelle wurde vorsorglich für den Verkehr gesperrt.