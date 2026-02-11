Waldenburgerbahn fährt nach Brand-Unterbruch ab Donnerstag wieder

Keystone-SDA

Die Waldenburgerbahn fährt ab Donnerstag wieder. Sie wird ab Betriebsstart auf der gesamten Strecke von Waldenburg bis Liestal verkehren, wie die Baselland Transport AG (BLT) mitteilte. Die durch den Brand in Bubendorf verursachten Schäden werden bis Mittwochabend behoben.

(Keystone-SDA) Dies sei den Teams von Fachspezialisten zu verdanken, die im Zweischichten-Betrieb rund um die Uhr im Einsatz standen, schreibt die BLT.

Am Montagmorgen kam es in einer Gewerbehalle in der Nähe der Bahngleise in Bubendorf zu einem Grossbrand. Dabei wurden Zwischenlagen beim Gleis und ein Fahrleitungsmast der Waldenburgerbahn beschädigt.

Beim Brand wurde niemand verletzt, doch mehrere der in der Liegenschaften eingemieteten Betriebe fielen den Flammen zum Opfer. Die Polizei nahm vier junge Männer fest und teilte mit, dass Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden könne.