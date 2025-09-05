The Swiss voice in the world since 1935
Waldhaus-Unterstand bei Brand in Biezwil SO zerstört

Keystone-SDA

Ein Brand hat in der Nacht auf Freitag den Unterstand eines Waldhauses in Biezwil SO zerstört. Die Brandursache ist gemäss Polizeiangaben unklar.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Brand sei um 07.50 Uhr gemeldet worden, teilte die Kantonspolizei Solothurn mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei und der Regio Feuerwehr Oberer Bucheggberg sei der Unterstand bereits fast komplett niedergebrannt gewesen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe es keine Verletzten gegeben. Spezialisten der Kantonspolizei untersuchen die Brandursache. Die Polizei sucht Zeugen.

