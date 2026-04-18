Walliser brechen Weltrekord fürs grösste Raclette

Keystone-SDA

Der Weltrekord für die grösste Raclette ist am Samstag in Martigny VS erneut gebrochen worden. Mit insgesamt 4942 Teilnehmenden erreichten die Organisatoren von "The plus grande raclette of the world" ihr Ziel.

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(Keystone-SDA) Der von einem Notar bestätigte neue Rekord übertrifft die bisherige Bestmarke um 49 Personen. Er belege «die aussergewöhnliche Begeisterung dieses Anlasses, der sich innerhalb zweier Jahre zu einem symbolträchtigen Treffpunkt für regionale Tradition habe», erklärte der Veranstalter Myexpo am späten Samstagabend. Zwar stellten Gäste aus dem Wallis die Mehrheit, doch auch zahlreiche Raclette-Fans aus weiter entfernten Kantonen reisten an.

«Es ist einfach unglaublich, diese Begeisterung bei den Raclette-Liebhabern zu sehen. Viele fragen bereits nach der nächsten Ausgabe», sagte Eddy Baillifard, Botschafter der Veranstaltung und des Raclette Valais AOP, am späten Abend erfreut.