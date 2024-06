Walliser Polizei stoppt Raser in Tempo-50-Zone

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Ein Portugiese ist am Samstag von der Walliser Polizei in Sitten gestoppt worden. Der 35-Jährige war in der Tempo-50-Zone kurz vor Mitternacht mit 115km/h unterwegs.

Neben einer hohen Geldstrafe und dem Entzug des Führerscheins für mindestens zwei Jahre droht dem Temposünder eine Freiheitsstrafe von einem bis vier Jahren, wie die Kantonspolizei Wallis am Dienstag mitteilte.