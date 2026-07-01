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Wanderer stürzt bei Randa VS in den Tod

Keystone-SDA

Ein 27-jähriger Wanderer ist am Dienstag oberhalb von Randa VS tödlich verunglückt. Der Mann stürzte in der Nähe der Europahütte und erlag trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen seinen Verletzungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemeinsam mit einem anderen Wanderer war der 27-Jährige zuvor zur Europahütte aufgestiegen, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Einer der Männer begab sich gegen 15.30 Uhr allein in die Umgebung, während sein Begleiter in der Hütte blieb, wie es weiter hiess.

Als der Mann nicht zurückkehrte, suchte ihn sein Begleiter. Er fand den Verunfallten regungslos unterhalb des Wanderwegs, alarmierte die Rettungskräfte und begann umgehend mit der Wiederbelebung.

Die aufgebotenen Rettungskräfte der Air Zermatt setzten die Reanimationsmassnahmen fort. Der Wanderer verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.

Beim Opfer handelt es sich um einen deutsch-dänischen Staatsangehörigen. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um die genauen Umstände des Sturzes zu klären.

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