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Wanderin verletzt sich in Balm bei Günsberg SO

Keystone-SDA

Eine junge Frau ist am Samstagnachmittag in Balm bei Günsberg einen steil abfallenden Hang hinuntergestürzt. Sie zog sich erhebliche Verletzungen zu und musste ins Spital geflogen werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Mann und eine Frau waren auf einer Wanderung von Balm bei Günsberg über den Ostgrat unterwegs. Vermutlich wegen einer kurzen Unaufmerksamkeit sei die 29-jährige Frau rund 150 Meter unterhalb des Balmfluehköpfli ins Stolpern geraten, teilte die Solothurner Kantonspolizei am Sonntag mit.

Sie stürzte auf der Nordseite einen steil abfallenden Hang hinunter. Für die Bergung der verletzten Frau aus dem unwegsamen Gelände kam ein Rettungshelikopter zum Einsatz.

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