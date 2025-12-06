Wannenmacher am Wochenende: «Um 6.30 Uhr ist mein System hellwach»

Keystone-SDA

Die ehemalige SRF-Moderatorin Eva Wannenmacher schläft am Wochenende nicht lange aus. "Spätestens um 6.30 Uhr ist mein System hellwach - und zwar an sieben Tagen die Woche", sagte sie in einem am Samstag erschienenen "Tamedia"-Interview.

(Keystone-SDA) Zu ihrem Ritual am Wochenende gehörten demnach ein später Zmorge, ein Waldlauf und die Spotify-Playlist ihrer Teenagertöchter. Es gebe nichts, was sie sich ausschliesslich am Wochenende erlaube. „Alles, was mir guttut, gönne ich mir jeden Tag“, sagte die 54-Jährige weiter. Ein gutes Wochenende könne auch mal teuer werden: „Eine Massage, ein neuer Mantel, dann Dinner und Party im Charlatan an der Zürcher Lagerstrasse“.

Aber auch günstig gehe es gut: mit Ofengemüse auf dem Sofa entspannen und entweder die neueste Staffel „Nobody Wants This“ oder die „Mamma Mia“-Filme schauen. Mit dem Montag habe sie keine Probleme: „Neue Woche, neues Glück“, sagte Wannemacher.