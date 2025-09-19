Warndienst meldet möglichen Wolfsriss im Raum Knonau
Im Zürcher Säuliamt geht möglicherweise ein Wolf um. Nach der mutmasslichen Sichtung eines Wolfes in Kappel am Albis vergangene Woche hat der Wolf-Warndienst am Freitag einen möglichen Wolfsriss im Raum Knonau gemeldet.
(Keystone-SDA) Der SMS-Warndienst der kantonalen Fischerei- und Jagdverwaltung informierte am Freitagnachmittag über den möglichen Wolfsriss. Bei dem getöteten Tier handelt es sich um ein Schaf. Der Warndienst, der sich in erster Linie an Nutztierhalter richtet, empfahl, den Herdenschutz zu prüfen oder einzuleiten.