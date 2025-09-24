Wasserstand verunmöglicht Schifffahrt im südlichen Luganersee
Aufgrund des hohen Wasserstands muss die Schifffahrt im Südbecken des Luganersees am Mittwoch ausgesetzt werden. Die intensiven Regenfälle auf der Alpensüdseite haben den Seespiegel stark ansteigen lassen.
(Keystone-SDA) Dadurch werde der Durchgang der Schiffe unter der Staumauerbrücke von Melide erschwert, teilte die Schifffahrtsgesellschaft des Luganersees am Mittwoch mit.
Aufgrund der intensiven Regenfälle in den letzten Stunden steige der Wasserstand des Sees weiter an. Einige wenige Verbindungen ins Südbecken würden jedoch aufrechterhalten, schrieb die Schifffahrtsgesellschaft weiter. Die Fahrten im Nordbecken würden wie gewohnt durchgeführt.