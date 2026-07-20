Wehrdienst rückt in Baar wegen ausgelaufener Chemikalie aus

Keystone-SDA

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Im Zuger Kantonsspital in Baar ist am Montag ein Kanister mit einem Peressigsäure-haltigen Desinfektionsmittel ausgelaufen. Eine Person wurde durch die Dämpfe leicht verletzt, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am gleichen Tag mitteilten.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall passierte laut Mitteilung kurz nach 11.15 Uhr. Gemäss ersten Erkenntnissen lief die Flüssigkeit wegen einer «unvorsichtigen Handhabung» des Kanisters aus.

Die Feuerwehr Baar und die Chemiewehr der Stützpunktfeuerwehr Zug nahmen das Desinfektionsmittel mit einem speziellen Bindemittel auf und lüfteten die betroffene Räumlichkeit. Der Bereich konnte nach Abschluss der Arbeiten wieder freigegeben werden.

Ein Mitarbeiter des Kantonsspitals wurde wegen der entstandenen Dämpfe leicht verletzt und vor Ort medizinisch betreut. Insgesamt standen laut Communiqué rund 40 Einsatzkräfte sowie weitere Fachstellen im Einsatz.