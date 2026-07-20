The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Wehrdienst rückt in Baar wegen ausgelaufener Chemikalie aus

Keystone-SDA

Im Zuger Kantonsspital in Baar ist am Montag ein Kanister mit einem Peressigsäure-haltigen Desinfektionsmittel ausgelaufen. Eine Person wurde durch die Dämpfe leicht verletzt, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am gleichen Tag mitteilten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall passierte laut Mitteilung kurz nach 11.15 Uhr. Gemäss ersten Erkenntnissen lief die Flüssigkeit wegen einer «unvorsichtigen Handhabung» des Kanisters aus.

Die Feuerwehr Baar und die Chemiewehr der Stützpunktfeuerwehr Zug nahmen das Desinfektionsmittel mit einem speziellen Bindemittel auf und lüfteten die betroffene Räumlichkeit. Der Bereich konnte nach Abschluss der Arbeiten wieder freigegeben werden.

Ein Mitarbeiter des Kantonsspitals wurde wegen der entstandenen Dämpfe leicht verletzt und vor Ort medizinisch betreut. Insgesamt standen laut Communiqué rund 40 Einsatzkräfte sowie weitere Fachstellen im Einsatz.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft