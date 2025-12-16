Weisse Weihnachten waren im Mittelland schon früher die Ausnahme

Weisse Weihnachten waren im Flachland schon früher Schnee von gestern Weihnachten ohne Schnee sind für viele keine richtigen Weihnachten. Im Mittelland waren weisse Weihnachten aber schon früher eher die Ausnahme, wie ein Blick in die Statistik zeigt.

(Keystone-SDA) So lag in Bern Zollikofen und Zürich Fluntern in der Messperiode seit 1931 in über 60 Prozent der Jahre an keinem Weihnachtstag Schnee, wie aus Zahlen des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) hervorgeht. In Basel blieb es sogar in mehr als drei von vier Jahren grün über die Weihnachtstage und in Lugano in mehr als 80 Prozent der Jahre.

Besser sieht es in den Bergen aus. In Davos gab es seit 1931 nur einmal einen Weihnachtstag ohne Schnee. Das war im Jahr 2016.

Immer weniger Schnee

Trotzdem: Die schneefreien Jahre sind häufiger geworden. In Basel fiel in den letzten 10 Jahren kein einziges Mal Schnee an Weihnachten, in den ersten zehn Jahren der Messperiode erlebten die Baslerinnen und Basler vier weisse Weihnachten. In Zürich fiel letztes Jahr nach 13 schneefreien Weihnachten das erste Mal wieder Schnee über die Festtage – so lange musste man vorher nie auf weisse Weihnachten warten. In den restlichen Flachland-Regionen zeigt sich ein ähnliches Bild.

Dass es in der Schweiz mit fortschreitendem Klimawandel immer weniger Schnee gibt, zeigt auch eine Analyse des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL). Demnach hat es in den vergangenen 30 Jahren je nach Ort und Lage bis zu 60 Prozent weniger Schneetage gegeben als in den 30 Jahren zwischen 1963 und 1992.

Wenn sich die Erde weiter so erwärmt wie bislang, schneit es dem SLF zufolge in Zürich ab 2050 nur noch etwa alle 15 Jahre – und ob der Schnee dann gerade an Weihnachten fällt, ist eine andere Frage. Auch in den Alpen werden laut den Vorhersagen grüne Weihnachten in Zukunft wohl häufiger.