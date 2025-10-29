Weitere 7,6 Millionen für neuen Verwaltungsbau in Liestal

Keystone-SDA

Die Baselbieter Regierung beantragt dem Landrat weitere 7,6 Millionen Franken für die Projektierung des neuen Verwaltungsneubaus Kreuzboden in Liestal. Der Baubeginn des Neubaus ist für Mitte 2027 geplant.

(Keystone-SDA) Damit erhöht sich die bewilligte Gesamtsumme für die Planung des Verwaltungsneubaus Kreuzboden auf 13,6 Millionen Franken, wie die Baselbieter Regierung am Mittwoch mitteilte. Mit der Erhöhung solle die Weiterbearbeitung ohne Unterbruch bis zur Baueingabe und Ausschreibung gewährleistet werden.

Die Inbetriebnahme des Verwaltungsneubaus ist gemäss Regierungsvorlage für Ende 2029 geplant. Vorgesehen ist ein grosses, rechteckiges Holzgebäude auf der Parzelle Kreuzbodenareal. Zur Rheinstrasse hin ergänzt ein Restaurant-Pavillon den geplanten Bau.

Konkret sollen 21 Standorte der kantonalen Verwaltung aufgelöst und im neuen Bau mit etwa 560 Arbeitsplätzen zusammengefasst werden. Der Landrat hatte im August 2020 für das Vorhaben einen Projektierungskredit von 6 Millionen Franken bewilligt.

Die Kosten für das gesamte Projekt belaufen sich schätzungsweise auf rund 71 Millionen Franken. Die Ausgabenbewilligung für die Realisierung soll bis Ende 2026 vorliegen.