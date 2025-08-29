Weitere Krebs-OP bei Jessie J – Auftritt in Köln verschoben

Die englische Sängerin Jessie J muss sich einer weiteren Brustkrebsoperation unterziehen und deshalb ihre geplanten Tour-Auftritte unter anderem in Köln verschieben. Es sei nichts allzu Ernstes, aber es müsse noch in diesem Jahr gemacht werden, sagte die Sängerin in einem Video, das sie bei Instagram veröffentlichte. Es tue ihr leid, "ich fühle mich frustriert und traurig, aber es ist, wie es ist". Sie müsse gesund werden.

Die ursprünglich für diesen Herbst geplante Europa-Tour wird den Angaben der Sängerin zufolge auf April 2026 verschoben, der Auftritt in Köln soll am 23. April stattfinden. Ihre ebenfalls für dieses Jahr geplanten US-Konzerte wurden zunächst gänzlich abgesagt.

Die 37-Jährige hatte im Juni öffentlich gemacht, an Brustkrebs erkrankt zu sein. Sie habe lange mit sich gerungen, ob sie die Erkrankung öffentlich machen soll, sagte sie damals in einer Videobotschaft und erzählte von ihrer Diagnose einer Krebserkrankung im frühen Stadium. Im April hatte die für Hits wie «Price Tag» bekannte Britin die Lead-Single mit dem Titel «No Secrets» für ein neues Album veröffentlicht.