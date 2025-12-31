Weitere mutmassliche IS-Mitglieder in der Türkei festgenommen

Keystone-SDA

Türkische Sicherheitskräfte haben vor der Silvesternacht erneut Razzien gegen mutmassliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) durchgeführt. Bei Einsätzen in 25 Provinzen seien 125 mutmassliche IS-Mitglieder festgenommen worden, teilte Innenminister Ali Yerlikaya auf X mit. Nach Angaben der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft wurden alleine in Istanbul 29 Verdächtige in Gewahrsam genommen. Man habe zudem digitales Material und Unterlagen beschlagnahmt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Den Verdächtigen in Istanbul werde unter anderem vorgeworfen, rund um den Einsatz gegen den IS im westtürkischen Yalova Propaganda verbreitet zu haben. In der Nacht auf Montag waren bei dem Einsatz gegen mutmassliche IS-Mitglieder drei Polizisten getötet und neun weitere Sicherheitskräfte verletzt worden. Bereits am Dienstag hatte Sicherheitskräfte landesweit Razzien durchgeführt und Hunderte mutmassliche IS-Mitglieder festgenommen.

Silvester symbolträchtiges Datum

Der IS unterhält Netzwerke und logistische Strukturen in der Türkei. Das Auswärtige Amt mahnt zurzeit zu besonderer Vorsicht. Die Zeit vor Silvester sei ein «besonders symbolträchtiges Datum» für terroristische Anschläge. Die lokalen Behörden haben vor allem in der Hauptstadt Ankara und der Millionenmetropole Istanbul scharfe Sicherheitsvorkehrungen erlassen.

Der IS hat immer wieder Anschläge in der Türkei für sich reklamiert, darunter den Anschlag auf den Istanbuler Club Reina in der Silvesternacht 2016/2017. 39 Menschen wurden damals erschossen.