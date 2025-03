Weitere Tickets für ESC-Haupt- und Nebenacts kommen in den Verkauf

Keystone-SDA

Am 27. März kommt es zur zweiten Ticket-Verkaufswelle für die Haupt-Acts des Eurovision Song Contests (ESC) 2025 in Basel. Derweilen gelangen in den nächsten Tagen und Wochen auch die Tickets für Nebenveranstaltungen wie den EuroClub und die Ü60-Disco in den Verkauf.

(Keystone-SDA) Wie viele Tickets für die neun Acts vom 10. bis 17. Mai in der St. Jakobshalle noch zur Verfügung stehen werden, konnten die Verantwortlichen am Dienstag an der Medienkonferenz noch nicht sagen. Das komme auf die Ausmasse der Bühnen- und Technikaufbauten an sowie auf die Anzahl Tickets, die zum Beispiel von den Sponsoren zurück in den Verkauf gebracht würden, sagte Executive-Co-Producer Moritz Stadler.

Die Nebenveranstaltung Arena Plus im benachbarten Fussballstadion St. Jakob-Park gilt gegenwärtig noch als ausverkauft. Interessentinnen und Interessenten könnten aber auf den Verkauf einiger weiteren Tickets hoffen, sagte Beat Läuchli, Projektleiter der Host-City Basel. Im April solle das definitive Line-up der Preview-Show stehen, dann würden auch die Resttickets in den Verkauf gelangen.

Bereits ab Freitag können sich ältere Menschen für die Teilnahme der geplanten Ü60-Disco vom 3. Mai im «Cube Concept Club auf dem Basler Messeareal bewerben. Die Veranstalter sprechen vom weltweit grössten Anlass dieser Art.

Mit den Fanclubs in den EuroClub

Ein eher jüngeres Publikum wird mit dem EuroClub angesprochen, der vom 10. bis 17. Mai ebenfalls auf dem Basler Messeareal stattfinden wird. Es handelt sich um ein Zusammentreffen der diversen ESC-Fanclubs, deren Mitglieder ein Vorverkaufsrecht besitzen. Die restlichen Karten würden ab 18. März in den Verkauf kommen, hiess es.

Am Mittwoch ist Startschuss für die Medien-Akkreditierung. Edi Estermann, Head of Communication der SRG spricht von bis zu 1000 Zulassungen von Medienvertreterinnen und -vertretern, die aber nicht alle für die Finalshow vom 17. Mai zugelassen werden.