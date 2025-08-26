The Swiss voice in the world since 1935
Weko gibt grünes Licht für Übernahme von Hotelplan durch Dertour

Keystone-SDA

Die Wettbewerbskommission (WEKO) hat die Übernahme der ehemaligen Migros-Tochter Hotelplan durch den Reiseveranstalter Dertour genehmigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach einer vertieften Prüfung kam die Behörde zum Schluss, dass der Wettbewerb in der Schweiz durch den Zusammenschluss nicht beeinträchtigt sei.

Zwar führe die Fusion in einzelnen Märkten zu einer stärkeren Konzentration, schreibt die Weko in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Allerdings hätten Reisende weiterhin verschiedene Alternativen: So stünden neben klassischen Reisebüros auch Online-Plattformen sowie Direktbuchungen bei Airlines und Hotels zur Verfügung. Diese Vielfalt sorge dafür, dass Preis- und Angebotsvergleiche weiterhin möglich seien.

Die Migros hatte am Mitte Februar die Veräusserung des grössten Teils der Hotelplan-Gruppe an den deutschen Reiseveranstalter Dertour angekündigt. Dertour führt in der Schweiz unter anderem die Marken Helvetic Tours und Kuoni. Gemeinsam betreiben beide Unternehmen hierzulande über 150 Reisebüros.

