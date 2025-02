Weltkrebstag: Prinzessin Kates Nachricht an Betroffene

Keystone-SDA

Die britische Königsfamilie macht zum Weltkrebstag anderen Betroffenen Mut. Prinzessin Kate (43) liess ein Foto veröffentlichen, das nach Angaben des Palasts von ihrem jüngsten Sohn Prinz Louis (6) aufgenommen wurde. Darauf steht sie mit ausgebreiteten Armen in einem Wald.

(Keystone-SDA) Man solle nicht vergessen, all das zu fördern und zu pflegen, was jenseits der Krankheit liege, schrieb Kate dazu. Die Nachricht war mit «C» für Catherine unterzeichnet, ihrem offiziellen Namen. Die Frau von Thronfolger Prinz William unterzog sich wegen einer Krebsdiagnose selbst einer Chemotherapie.

Auch ihr Schwiegervater König Charles III. (76) wird wegen Krebs behandelt. Der Palast hatte die Erkrankung vor einem Jahr, am 5. Februar 2024, bekanntgegeben. Details wurden nicht genannt.

«An diesem Weltkrebstag schicken wir all denen Liebe, die mit einer Krebsdiagnose konfrontiert sind», schrieb das Königshaus in sozialen Medien. Das richte sich auch an Ärzte, Pflegekräfte, Wohltätigkeitsorganisationen und Familien, die unermüdlich arbeiteten, um Betroffene zu unterstützen.