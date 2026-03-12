Weltweiter Kunstmarkt 2025 wieder leicht im Aufwärtstrend

Keystone-SDA

Der weltweite Kunstmarkt ist 2025 auf den Wachstumspfad zurück. Gemäss dem am Donnerstag veröffentlichten Art Market Report der Art Basel und der UBS ist der Umsatz nach einem Einbruch um 12 Prozent im Vorjahr um 4 Prozent auf 59,6 Milliarden Dollar angestiegen.

(Keystone-SDA) Um neun Prozent sei der Wert der Auktionsverkäufe angestiegen, während im Händlerbereich ein moderateres Wachstum um zwei Prozent registriert worden sei, heisst es im Bericht. Noah Horowitz, CEO des Mitherausgebers Art Basel, spricht von einem «strategischen Wendepunkt» im Kunstgeschäft.

So konnten unter anderem die Kunstmessen zulegen und ihren Anteil an den gesamten Händlerumsätzen um vier Prozentpunkte auf 35 Prozent des Händlerumsatzes steigern. Dies entspreche dem höchsten Anteil seit 2022.

Bei den Auktionsverkäufen hat sich gemäss Bericht vor allem das hohe Preisniveau positiv niedergeschlagen. So seien die Verkäufe mit einem Wert von über 10 Millionen Dollar um 30 Prozent angestiegen. Antrieb hierfür seien unter anderem die Verkäufe bedeutender Privatsammlungen gewesen. Auch über den gesamten Markt hinweg habe das höchste Preissegment nach einer Baisse im Jahr zuvor wieder zulegen können.

Die drei führenden Kunstmärkte USA, Grossbritannien und China seien mit ihrem Anteil von 76 Prozent am weltweiten Umsatz stabil geblieben, heisst es weiter. Der eher kleine Schweizer Markt verzeichnete 2025 ein Umsatzwachstum um 13 Prozent.

Ein grosser Teil der Kunsthändlerinnen und -händler blickt gemäss Report optimistisch auf das laufende Jahr. 43 Prozent erwarten demnach eine Umsatzsteigerung, 38 Prozent gehen von stabilen Umsätzen aus.