Wendelin Hess und Beat Müller gewinnen Basler Kulturpreis
Der Basler Kulturpreis 2025 geht an die Grafikdesigner Wendelin Hess und Beat Müller sowie ihr Studio "Müller+Hess". Sie haben das visuelle Erscheinungsbild der Kulturstadt Basel entscheidend geprägt, wie die Regierung am Freitag mitteilte.
(Keystone-SDA) Ausgezeichnet werden die beiden für ihr 30-jähriges Engagement für Grafik- und Buchkultur, wie es heisst. Regierungspräsident Conradin Cramer (LDP) wird ihnen den mit 20’000 Franken dotierten Preis am 17. November im Rathaus überreichen.
Das Duo war unter anderem für Projekte wie das «Grenzwert»-Magazin verantwortlich und arbeitete an Kampagnen für das Theater Basel oder den Zolli. Zwischen 1999 und 2012 hätten die beiden viel Beachtung für ihre Arbeit am Erscheinungsbild der Art Basel erhalten, heisst es weiter.