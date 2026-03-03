Weniger Übernachtungen in der Stadt Bern

Die Zahl der Gästeankünfte in der Stadt Bern ist im vergangenen Jahr um 1,8 Prozent gesunken. Grund dafür sind weniger Gäste aus dem Ausland.

(Keystone-SDA) Total gab es im vergangenen Jahr 623’942 Gästeankünfte in der Stadt Bern. Dies teilte Statistik Stadt Bern am Dienstag mit. Bei den Gästen aus der Schweiz ging ein Plus von 1,4 Prozent hervor, bei jenen aus dem Ausland ein Minus von 4,9 Prozent.

Auch die Logiernächte nahmen 2025 ab: Sie sanken um 1,9 Prozent auf 1’071’967 Nächte. Die Logiernächte von Gästen aus der Schweiz nahmen um 1,9 Prozent zu, bei den Gästen aus dem Ausland resultierte ein Minus von 4,8 Prozent.

Wie schon 2025 verbrachten Gäste aus Deutschland am meisten Nächte in der Stadt Bern. Dies mit mit 104’078 Übernachtungen. Auf Platz zwei liegen die USA mit 81’282, auf Platz drei Grossbritannien und Nordirland mit 32’404. Es verdrängte damit Frankreich auf Platz vier.

Prozentual gesehen legten Gäste aus China am meisten zu: 2025 übernachteten 18,5 Prozent mehr chinesische Gäste in der Stadt Bern als im Vorjahr.

Die Aufenthaltsdauer pro Gast aus dem Ausland betrug 1,9 Nächte, jene pro Gast aus der Schweiz 1,5 Nächte. Bei nahezu unverändertem Zimmerangebot sank die Auslastung von 65,6 auf 65,3 Prozent.