Weniger Milchkühe und Schweine – aber florierender Gemüsebau

Keystone-SDA

2025 hat in der Schweizer Landwirtschaft die Zahl der Milchkühe und Schweine abgenommen. Auf der anderen Seite zeigte sich beim Gemüsebau ein markanter Aufwärtstrend, wie das Bundesamt für Statistik am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Gemäss der landwirtschaftlichen Strukturerhebung setzte sich der bereits in den vergangenen Jahren beobachtete Wandel in der Schweizer Landwirtschaft fort. 2025 wurden 46’270 Landwirtschaftsbetriebe gezählt – 1,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig ist die durchschnittliche Nutzfläche um 0,4 auf 22,5 Hektare angewachsen.

Dasselbe Bild zeigt sich gemäss Strukturerhebung bei den Biobetrieben. Auch hier hat die Zahl der Betriebe ab-, die durchschnittliche Nutzfläche aber zugenommen.

Um 0,6 Prozent auf 524’400 Tiere zurück ging 2025 der Bestand an Milchkühen. Dies als Folge internationaler Spannungen und einer Überproduktion, wie es hiess. Zurück entwickelte sich auch der Schweinebestand, während die Anzahl an Geflügeln stark zunahm und der Gemüsebau gemäss Mitteilung florierte.