Weniger Mittel aus dem Lotteriefonds fürs Theater St. Gallen

Die St. Galler Kantonsregierung hat die Mittel für Kultur aus dem Lotteriefonds deutlich gekürzt. So erhält etwa die Genossenschaft Konzert und Theater 50'000 Franken.

(Keystone-SDA) Verschiedene kulturelle Angebote und Institutionen werden jedes Jahr mit Geld aus dem Lotteriefonds begünstigt. Allerdings hat das St. Galler Kantonsparlament auf eine Motion der Fraktionen von FDP, Mitte-EVP und SVP hin in der Frühjahrsession beschlossen, die Mittel für Kultur deutlich zu kürzen. Der Kulturbranche weht nun ein rauerer Wind entgegen als auch schon: Im Kanton werden ab 2027 im Schnitt jährlich 9,8 Millionen Franken weniger für die Kultur zur Verfügung stehen. Auch die Genossenschaft Konzert und Theater St. Gallen ist betroffen und erhält neu ab der Spielzeit 2027/28 anstelle von 350’000 nur noch 300’000 Franken als jährlichen Beitrag aus dem Lotteriefonds. Kreative Lösungen sind also gefragt.