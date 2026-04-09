Weniger Schäden bei Berner Gebäudeversicherung im 2025

Keystone-SDA

Die Gebäudeversicherung Bern hat im vergangenen Jahr weniger Schäden verzeichnet und von einer positiven Entwicklung an den Kapitalmärkten profitiert. Sie schliesst das Jahr mit einem konsolidierten Gewinn von 12,4 Millionen Franken ab.

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(Keystone-SDA) Insgesamt wurden letztes Jahr bei der Gebäudeversicherung (GVB) und ihrer Tochtergesellschaft GVB Privatversicherungen 24’152 Schäden gemeldet. Das sind gegen 2000 Fälle weniger als im Vorjahr.

Die Gesamtschadensumme belief sich auf rund 79,2 Millionen Franken, wie das Regionaljournal Bern, Freiburg, Wallis von Radio SRF am Donnerstag aufgrund einer Mitteilung des Unternehmens berichtete. Im Vorjahr lag diese Zahl bei über 156 Millionen Franken.

Die Elementarschäden beliefen sich auf 19,9 Millionen Franken, im Vorjahr waren es über 86 Millionen Franken. Die GVB-Kunden erhalten rund 38 Millionen Franken an Überschussbeteiligung zurück. Diese Gelder werden der Jahresrechnung 2027 gutgeschrieben.